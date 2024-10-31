Синоптик Тишковец: "волны тепла" со слякотной и сырой погодой придут в Москву в ноябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Так называемые волны тепла со слякотной и сырой погодой ждут жителей и гостей столицы в ноябре. Об этом рассказал Москве 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Климатической сезон, именуемый как метеорологическая осень, продолжится как минимум до середины ноября, но, учитывая, что ноябрь будет на 1–2 градуса теплее положенного по норме, то срок смены сезонов, возможно, будет сдвинут", – сказал Тишковец.

По словам синоптика, устойчивый снежный покров появится не раньше конца ноября – начала декабря. При этом временный начнет формироваться с 3–5 ноября. Однако после холодных и снежных выходных метеорологическая зима с метелями и снегопадами не наступит, добавил Тишковец.

В пятницу, 1 ноября, на Москву обрушится североатлантический циклон "Мартина". За сутки в городе выпадет 50% от месячной нормы осадков, заявил ранее Тишковец.

Согласно его прогнозу, утром 1 ноября в столице произойдет ухудшение видимости до одного километра из-за мокрого снега. Он не успеет образовать снежный покров из-за сильного ливня.

Кроме того, синоптики заявляли, что 1 ноября жителей столичного региона ждет всплеск тепла до 10 градусов, однако уже к ночи температура резко упадет, к утру субботы, 2 ноября, столбики термометров окажутся на уровне минус 1 градуса. Днем будет не выше 2 градусов.

Также в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. В период с 06:00 до 15:00 1 ноября местами ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, а с 15:00 1 ноября до 21:00 2 ноября – до 20 метров в секунду.