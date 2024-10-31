Синоптик Ильин: всплеск тепла ожидается в Москве 1 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве 1 ноября ожидается всплеск тепла. В городе может потеплеть до 8–10 градусов, однако это будет кратковременно, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, после этого пикового значения температура уже ночью начнет резко опускаться вниз и к утру 2 ноября похолодает до минус 1 градуса. На дорогах образуется гололедица, ночью пройдет снег.

В субботу, 2 ноября, днем будет от 0 до 2 градусов. Также 1-го и 2-го числа сохранится плотный ветер. Его скорость составит 7–12 метров в секунду с порывами до 15–20 метров в секунду, что, считает Ильин, будет усугублять и без того снежную обстановку.

В ночь с 2 на 3 ноября по области похолодает до минус 4 градусов. Днем тоже будет не очень тепло, подчеркнул синоптик и уточнил, что, скорее всего, 3 ноября среднесуточная температура окажется ниже ноля.

"Такой период принято называть началом метеорологической зимы. За сутки 1 и 2 ноября может суммарно выпасть около 10 миллиметров осадков. Следующие наиболее сильные осадки в субботу (2 ноября. – Прим. ред.), то есть где-то около 7 миллиметров. Но здесь в основном в виде чистого снега", – сказал эксперт.

В понедельник, 4 ноября, существенных изменений в погоде не прогнозируется. Температура ночью будет от 0 до минус 4 градусов, днем – от минус 1 до 4 градусов. Также ожидается небольшой снег.

Ильин добавил, что до 7 ноября температура в столице будет находиться около ноля. Ночью в отдельные периоды будет холодать до минус 3 – минус 5 градусов. Основная температура в ночные часы составит от минус 1 до минус 3 градусов. Днем будет около ноля со слабым минусом, заключил синоптик.

Между тем 1 ноября на Москву обрушится североатлантический циклон "Мартина". За сутки в городе выпадет 50% от месячной нормы осадков, заявил ранее синоптик Евгений Тишковец.

Согласно его прогнозу, утром 1 ноября в столице произойдет ухудшение видимости до одного километра из-за мокрого снега. Он не успеет образовать снежный покров из-за сильного ливня в 09:00.