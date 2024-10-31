Сильный ветер и снег ожидаются в Москве в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие дни в Москве ожидаются дождь и мокрый снег, а в День народного единства, 4 ноября, ляжет временный снежный покров, сообщает Агентство "Москва".

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в 1 и 2 ноября ночью столбики термометров опустятся до нуля градусов. В ночь с 2 на 3 ноября, а также 4 ноября будет еще холоднее – до минус 4 градусов. Во вторник ожидается до минус 6 градусов, а в среду – до минус 5 градусов.

Днем 1 ноября воздух прогреется до 8 градусов, 2 ноября – всего до 2 градусов, 3 ноября ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов, так же и 4-го числа. При этом 5 и 6 ноября прогнозируется до 2 градусов.

Небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются 1 ноября. 2 и 3 ноября прогнозируется преимущественно мокрый снег, в ночь на 4 ноября выпадет уже снег.

Кроме того, 1 и 2 ноября ветер в столице усилится. Так, если в четверг его порывы достигают 17 метров в секунду, то в пятницу и субботу увеличатся до 20 метров в секунду. В воскресенье ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.

Между тем североатлантический циклон "Мартина" обрушится на Москву в пятницу, 1 ноября. В столице за сутки выпадет 50% от месячной нормы осадков. Циклон придет в столичный регион, преодолев более тысячи километров. Его путь начнется с акватории Ботнического залива.

С 1 по 2 ноября в Москве выпадет 27 миллиметров осадков. В пятницу утром в Москве произойдет ухудшение видимости до одного километра из-за мокрого снега, который не успеет составить снежный покров из-за сильного ливня в 09:00.

Также Гидрометцентр России предупреждал жителей Москвы и Подмосковья о небольших дождях с мокрым снегом в четверг, 31 октября.