Небольшой дождь с мокрым снегом ожидается в столице 31 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода и небольшие дожди с мокрым снегом ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 31 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 1 до 3 градусов, в Подмосковье – от 0 до 5 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 741 миллиметр ртутного столба.

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Предупреждение действует до 21:00 31 октября.

Ранее также сообщалось о "барических горках", которые ожидаются в Москве в течение этой недели. Давление будет то расти, то падать, меняясь до 10–12 миллиметров ртутного столба за сутки. К 1 ноября оно опустится до 723 миллиметров ртутного столба, что на 23–25 миллиметров ниже нормы.