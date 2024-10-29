"Автодор" призвал автомобилистов соблюдать скорость на дорогах из-за дождей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

В связи с погодными условиями автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию на дорогах, предупредили представители государственной компании "Автодор" в телеграм-канале.

Кроме того, водителей попросили не отвлекаться на телефон во время движения и следить за сообщениями на информационных табло.

По данным компании, в дневное время на трассе М-1 "Беларусь" прогнозируется дождь, который будет идти на всем протяжении дороги. В ночные часы осадки сохранятся на участке трассы в районе Смоленской области.

Местами дождь также пройдет на трасе М-3 "Украина". Осадки ожидаются в Московской и Калужской областях. Ночью дожди продолжатся на территории Калужской, Брянской и Курской областей.

Также осадки прогнозируют на трассе М-4 "Дон". Автомобилисты могут попасть под дождь в дневное время. Уже ночь на среду, 30 октября, осадки будут идти на территории Краснодарского края.

Те водители, которые поедут во вторник по трассе М-11 "Нева", рискуют столкнуться с непогодой на территории Московской и Тверской областей. При этом с наступлением ночи вплоть до утра среды вероятность осадков сохранится в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.

Днем во вторник дожди пройдут и на М-12 "Восток". Уже ночью осадки будут идти в Нижегородской области, Чувашии и Татарстане.

Вместе с тем в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 30 октября до 21:00 31 октября. Причиной для этого стало усиление ветра – его порывы в течение суток могут достигать 15–17 метров в секунду.