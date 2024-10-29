Небольшие дожди ожидаются в Москве 29 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшие дожди ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, 29 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 7 до 9 градусов, по области – от 5 до 10 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 30 октября, в столице похолодает до нулевой отметки, а в Подмосковье температура опустится до минус 2 градусов. В это же время ожидается слабая гололедица. В четверг, 31 октября, на фоне осадков видимость в регионе ухудшится до 2–4 километров.