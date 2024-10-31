На Москву обрушится североатлантический циклон "Мартина"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Североатлантический циклон "Мартина" обрушится на Москву в пятницу, 1 ноября. В столице за сутки выпадет 50% от месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам синоптика, циклон придет в столичный регион, преодолев более тысячи километров. Его путь начнется с акватории Ботнического залива.

Тишковец заявил, что с 1 по 2 ноября в Москве выпадет 27 миллиметров осадков. В пятницу утром в Москве произойдет ухудшение видимости до одного километра из-за мокрого снега, который не успеет составить снежный покров из-за сильного ливня в 09:00.

Между тем в ночь на 1 ноября в столице ожидается температура от 0 до 3 градусов тепла, а днем потеплеет до 6–9 градусов тепла. Вечером в пятницу возможны сильные порывы ветра, которые могут достигать 16–21 метра в секунду, прогнозирует синоптик.

Атмосферное давление упадет до 722 миллиметров ртутного столба, что может негативно повлиять на состояние здоровья людей, чувствительных к изменениям погоды.

"Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше – хуже!" – подытожил специалист.

Также Гидрометцентр России предупреждал жителей Москвы и Подмосковья о небольших дождях с мокрым снегом в четверг, 31 октября.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 1 до 3 градусов, в Подмосковье – от 0 до 5 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду.