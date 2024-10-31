Снегопад накроет Москву 4 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снегопад накроет столицу в понедельник, 4 ноября. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра "Росгидромета" Анатолий Цыганков Москве 24.

"В ночь с 3 на 4, с утра 4 ноября выпадет снег – порядка 10 миллиметров осадков", – подчеркнул синоптик.

По словам Цыганкова, 5 ноября будет холодно, поэтому снег пролежит сутки-двое, пока не станет теплее. Вероятно, тепло придет после 6 ноября, и снежный покров растает. Эксперт добавил, что высота временного снежного покрова будет на уровне 1,5–2 сантиметров. При этом снег покроет почву местами, отметил он.

Между тем в пятницу, 1 ноября, и в ночь на субботу, 2 ноября, выпадет 15–18 миллиметров осадков. Но здесь характер осадков будет смешанным – дождь с мокрым снегом. В таких условиях устойчивый снежный покров сформироваться не сможет, объяснил синоптик.

Цыганков уточнил, что сейчас между Архангельском и Новой Землей остановился огромный циклон, который вращается против часовой стрелки. Вокруг него, в свою очередь, скопились циклоны поменьше.

Первый циклон с холодным фронтом придет в ночь на 1 ноября и принесет непогоду, сказал синоптик. Температура в ночное время будет колебаться в диапазоне от минус 1 до 1 градуса, местами показатели снизятся до минус 4 градусов. В последующие дни будет только холоднее.

В субботу, 2 ноября, столбики термометров днем будут на уровне 0–2 градусов. Еще более мощный циклон придет в ночь на 4 ноября. Прогнозируется от минус 4 до 1 градуса ночью и минус 1 градус – днем. После второго холодного фронта во вторник, 5 ноября, в ночное время будет от минус 7 до минус 2 градусов, в дневное – от минус 3 до 2 градусов.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что североатлантический циклон "Мартина" обрушится на Москву в пятницу, 1 ноября. В столице за сутки выпадет 50% от месячной нормы осадков.

По прогнозам эксперта, 1 ноября утром в Москве произойдет ухудшение видимости до одного километра из-за мокрого снега, который не успеет составить снежный покров из-за сильного ливня в 09:00.

