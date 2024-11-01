Синоптик Тишковец: в октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 83 миллиметров осадков выпало в Москве в октябре, что на 20% превышает месячную норму, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Кроме того, минувший месяц стал на 1,9 градуса теплее климатической нормы, отметил синоптик. В свою очередь, 1 ноября может стать самым дождливым за всю историю метеорологических измерений.

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном "Мартина", – уточнил метеоролог.

В данный момент в Москве идет дождь средней интенсивности, местами который сопровождает мокрый снег. Ветер южный с порывами 4 метра в секунду, влажность воздуха установится на максимальных значениях – 100%. При этом атмосферное давление, как подчеркнул Тишковец, пониженное –738,6 миллиметра ртутного столба.

В пятницу, 1 ноября на Москву обрушится циклон "Мартина", из-за которого в столице за сутки выпадет 50% от месячной нормы осадков. Циклон придет в столичный регион, преодолев более тысячи километров. Его путь начнется с акватории Ботнического залива.

С 1 по 2 ноября в Москве выпадет 27 миллиметров осадков. В пятницу утром в Москве произойдет ухудшение видимости до одного километра из-за мокрого снега, который не успеет составить снежный покров из-за сильного ливня в 09:00.

Вместе с тем на ближайшие два дня в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. В это же время в Москве и Подмосковье местами пройдет сильный дождь.