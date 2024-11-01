Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Атмосферное давление рухнет в Москве к вечеру 1 ноября до 721 миллиметра ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, около полуночи барометры в столице показывали примерно 741 миллиметр ртутного столба, сейчас на приборах уже чуть меньше 733 миллиметров.

Синоптик обратил внимание, что это будет на 25–27 миллиметров ниже нормы и близко к суточному рекорду низкого атмосферного давления, который принадлежит 1 ноября 2001 года и составляет 720,8 миллиметра.

Между тем циклон "Мартина", пришедший в столицу минувшей ночью, уже отметился выпадением трех миллиметров осадков. Как уточнил Леус, столько небесной влаги попало в осадкомеры метеорологов на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ. На других метеостанциях Москвы выпало от 1 до 3 миллиметров осадков.

По его словам, это только начало – вскоре регион накроют более интенсивные дожди и резко потеплеет. От снега, который кое-где лежит на траве и крышах, не останется и следа, а общее количество осадков может превысить суточные рекорды. Для 1 ноября в Москве рекордный максимум осадков составляет 17,3 миллиметра и установлен в 1981 году.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал RT о резком понижении давления 4 ноября. Он пояснил, что после понижения давления 1 ноября оно вырастет, а затем опять рухнет.

Ранее сообщалось, что снегопад накроет Москву 4 ноября. При этом в ночь с 3 на 4, с утра 4 ноября выпадет снег – порядка 10 миллиметров осадков. Во вторник, 5 ноября, будет холодно, поэтому снег пролежит сутки-двое, пока не станет теплее. Тепло, скорее всего, придет после 6 ноября, и снежный покров растает.

Октябрь тем временем превысил свою норму осадков на 20%. Кроме того, минувший месяц стал на 1,9 градуса теплее климатической нормы.

Ожидается, что в ноябре осадков выпадет на 10–30% больше нормы. Сам месяц выдастся довольно пасмурным, слякотным, ветреным, но относительно теплым. Он будет на 2–2,5 градуса выше климатической нормы. Ночные значения зафиксируют примерно на минус 3,3 градуса, а дневные – на 1,1 градуса.

