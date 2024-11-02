Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве 2 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица и температура до 2 градусов ожидаются в Москве в субботу, 2 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы в городе будет от 0 до 2 градусов. В ночь на 3 ноября воздух может охладиться до минус 3 градусов, пройдет снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 735 миллиметров ртутного столба.

В Московской области температура будет колебаться в пределах от минус 2 до 3 градусов. В ночь на воскресенье температура может понизиться до минус 5 градусов.

Средняя температура октября вошла в тройку самых высоких в столице за всю историю метеонаблюдений, заявил ранее синоптик Михаил Леус. По его словам, октябрь 2024 года оказался на 1,9 градуса теплее климатической нормы. Однако прошедшему месяцу не удалось достичь показателей 2019 и 2008 годов с температурой 8,9 градуса, а также 2020 года, когда средняя температура воздуха составила 9,2 градуса.