Синоптик Леус: "Мартина" принесла в Москву почти две третьих от ноябрьской нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Циклон "Мартина" принес в Москву почти две третьих от месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал об этом в своем телеграм-канале.

"Минувшей ночью в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ, к вчерашним 18 миллиметрам добавилось еще 2 миллиметра осадков, таким образом, с начала влияния циклона "Мартина" в осадкомеры метеорологов там уже попало 20 миллиметров – больше трети (39%) от месячной нормы", – уточняется в публикации.

Кроме того, на юге столицы зафиксировали еще больше осадков. Первым по количеству стал район Бутово – 33 миллиметра за минувшие 36 часов, что составляет почти две третьих от нормы для месяца.

Однако в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, осадков станет меньше. Их количество увеличится в понедельник, 4 ноября, предупредил синоптик.

Между тем на территории Московской области начал формироваться снежный покров. Местами его высота достигла 3 сантиметров. Снегопады в Подмосковье принес холодный атмосферный фронт.

