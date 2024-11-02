Снежный покров начал формироваться в Московском регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежный покров начал формироваться на территории столичного региона, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Снегопады в Подмосковье принес холодный атмосферный фронт, пояснил эксперт.

В частности, снег прошел в Дмитрове, Клине, Наро-Фоминске и Можайске. Высота снежного покрова там составила 1 сантиметр. При этом в Михайловском его высота достигла 2 сантиметров, а в Волоколамске – 3 сантиметров.

Вместе с тем за прошедшие сутки в Москве выпало рекордное количество осадков – около 55% от месячной нормы. Так, по подсчетам опорной метеостанции ВДНХ, за последние 24 часа в осадкомер попало 18 миллиметров осадков, в центре столицы (на Балчуге) было зафиксировано 23 миллиметра, в свою очередь, показатели станции в Бутове остановились на 29 миллиметрах.