Синоптик Тишковец: рекордное количество осадков выпало в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за прошедшие сутки выпало рекордное количество осадков – около 55% от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Так, по подсчетам опорной метеостанции ВДНХ, за последние 24 часа в осадкомер попало 18 миллиметров осадков, в центре столицы (на Балчуге) было зафиксировано 23 миллиметра, в свою очередь, показатели станции в Бутове остановились на 29 миллиметрах, отметил синоптик.

При этом больше всего осадков, как уточнил метеоролог, выпало в Новгородской области. На метеостанции Холм было зафиксировано 45 миллиметров, когда месячная норма по региону варьируется от 51 до 63 миллиметров.

Между тем 2 ноября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и гололедица. В дневные часы в городе будет от 0 до 2 градусов.

В ночь на 3 ноября воздух может охладиться до минус 3 градусов, пройдет снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 17 метров в секунду.