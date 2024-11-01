"Роскосмос" показал снимок обрушившегося на Москву циклона "Мартина"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковый снимок североатлантического циклона "Мартина", который обрушился на Москву 1 ноября. Кадр можно посмотреть в телеграм-канале корпорации.

Циклон несет серьезную непогоду – ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу, указали в подписи к фотографии. В "Роскосмосе" уточнили, снимок был сделан "Метеором-М", при этом остальные спутники следят за его прохождением.

"Мартина" принесла с собой в Москву плотные облака, закрывающие небо, небольшие дожди в начале дня и мокрый снег. При этом из-за усилившихся осадков в середине дня их количество приблизится к суточным рекордным отметкам.

Всего может выпасть до 14 миллиметров осадков, а в отдельных районах города – до 20. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду. Вечером температура воздуха перейдет через барьер в ноль градусов, что может способствовать образованию гололедицы.

Горожан в связи с этим попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Тем, кто не успел сменить летнюю резину на зимнюю, следует воздержаться от поездок на личном транспорте.

Кроме того, вечером 1 ноября в Москве рухнет атмосферное давление до 721 миллиметра ртутного столба. Это будет на 25–27 миллиметров ниже нормы и близко к суточному рекорду низкого атмосферного давления, который принадлежит 1 ноября 2001 года и составляет 720,8 миллиметра.

