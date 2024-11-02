Ветер в Москве начнет постепенно стихать 2 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ветер в Москве начнет постепенно стихать в субботу, 2 ноября. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в телеграм-канале.

"Минувшей ночью скорость ветра в столичном регионе местами достигала 20 метров в секунду – Шереметьево и Серпухов. Сегодня (2 ноября 2024 года. – Прим. ред.) ветер будет постепенно стихать, но в первой половине дня местами порывы до 15 метров в секунду еще возможны", – говорится в публикации.

По прогнозу синоптиков, в субботу в столице ожидается облачная погода с прояснениями, гололедица и температура до 2 градусов. Местами могут пройти небольшие осадки.

Днем температура воздуха в Москве будет от 0 до 2 градусов, по области – от минус 2 до 3 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 метров в секунду, но местами его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба.