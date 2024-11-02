ЦОДД рекомендовал автомобилистам выезжать только на зимней резине из-за снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На фоне снегопада в столице ЦОДД просит автомобилистов выезжать только на зимней резине или пользоваться городским транспортом, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По прогнозам синоптиков, вплоть до 4 ноября в Москве будет идти мокрый снег, сопровождающийся ветром до 15 метров в секунду. При этом местами может образоваться гололедица.

Ведомство рекомендовало водителям соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от идущих впереди машин, а также отказаться от резких маневров. Автомобилистов попросили не отвлекаться на телефон во время движения и не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями.

В условиях непогоды за обстановкой на дорогах круглосуточно наблюдают специалисты ситуационного центра и экипажи дорожного патруля ЦОДД, подчеркнули в департаменте.

Между тем на территории Московской области начал формироваться снежный покров. Местами его высота достигла 3 сантиметров. Снегопады в Подмосковье принес холодный атмосферный фронт.