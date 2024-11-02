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02 ноября, 20:18

Общество

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве до 4 ноября

Фото: 123RF/jarino47

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве до понедельника, 4 ноября, сообщает Гидрометцентр России.

Период предупреждения действует до 23:00 понедельника, так как на отдельных участках дорог в столичном регионе будет наблюдаться гололедица.

Тем временем в Москве ожидается усиление порывов ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, в городе прогнозируется мокрый снег, который будет продолжаться вплоть до 4-го числа, уверены синоптики.

На фоне снегопада москвичей попросили выезжать только на зимней резине или пользоваться городским транспортом.

Комплекс горхозяйства Москвы предупредил о ветре с порывами до 18 м/с

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