Штормовое предупреждение объявлено в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В период с 12:00 до 21:00 в субботу, 2 ноября, в столице местами ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 15–18 метров в секунду. Об этом сообщило управление МЧС по Москве в своем телеграм-канале.

В связи с ухудшением погоды ведомство рекомендовало гражданам при управлении автомобилем стараться снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих авто, избегать внезапных маневров и парковать машину вдали от деревьев.

В свою очередь, пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее на фоне снегопада в столице ЦОДД посоветовал автомобилистам выезжать только на зимней резине или пользоваться городским транспортом. По прогнозам синоптиков, вплоть до 4 ноября в Москве будет идти мокрый снег, при этом местами может образоваться гололедица.