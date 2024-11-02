Устойчивый снежный покров образуется в Москве в декабре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Устойчивый снежный покров в Москве образуется в декабре, рассказал Москве 24 руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик рассказал, что самым ненастным днем в ближайшее время в столице станет понедельник, 4 ноября. Именно в этот день в город придет следующий циклон после "Мартины", который коснется столицы северной периферией. Его центр пройдет южнее Тулы.

На этом фоне снизится атмосферное давление и вновь начнутся осадки. Они будут не такими интенсивными, как те, что прошли в Москве в пятницу и в ночь на субботу, 1 и 2 ноября, но тоже "довольно значительными", подчеркнул эксперт. Осадки будут представлены в виде мокрого и обычного снега, поэтому к вечеру 4 ноября в Москве появятся сугробы высотой 3–5 сантиметров, а по области их размеры могут оказаться больше.

По словам Шувалова, холодными днями также станут вторник и среда, 5 и 6 ноября. При этом вечером в среду город накроет новый фронт, который принесет в столицу тепло. На этом фоне 7 ноября в Москве прогнозируется повышение температуры до 5–6 градусов.

В связи с этим синоптик предположил, что снег, который ляжет 4 ноября, может растаять уже 7–8 ноября.

"То есть это будет временный снежный покров. До устойчивого снежного покрова еще ждать, наверное, месяц", – резюмировал Шувалов.

Между тем снег уже начал ложиться на территории Московского региона. Местами высота снежного покрова в Подмосковье достигла 3 сантиметров. В частности, он сформировался в Дмитрове, Клине, Наро-Фоминске, Можайске, Михайловском и Волоколамске.

Кроме того, за прошедшие сутки в Москве выпало рекордное количество осадков – около 55% от месячной нормы.

