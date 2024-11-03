Синоптик Вильфанд заявил, что 85% территории РФ будет покрыто снегом с 5 ноября

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85% территории РФ будет покрыто снегом с 5 ноября, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в снегу будет весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа.

Однако Вильфанд уточнил, что это лишь временный снежный покров, а процентное соотношение территорий, покрытых снегом, будет варьироваться. Такая ситуация является естественной для периода предзимья, заключил синоптик.

По прогнозам, Москву накроет снегопад утром 4 ноября. Как отметил заместитель начальника ситуационного центра "Росгидромета" Анатолий Цыганков, снег пролежит пару дней, а после, с приходом теплой погоды, снежный покров растает.

Устойчивый снежный покров в Москве прогнозируется только в декабре.

