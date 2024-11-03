Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы в столице перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада, который ожидается с вечера воскресенья, 3 ноября. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале комплекса горхозяйства Москвы.

"После 21:00 местами ожидается сильный снег, в отдельных районах – метель. Прогнозируются понижение температуры воздуха до минус 2 градусов, порывы ветра до 14 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия и снегопад сохранятся и днем 4 ноября. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду", – уточнил он.

Кроме того, на фоне слабых плюсовых и минусовых температур на дорогах может возникать гололедица, предупреждает ведомство. За 24 часа может прибавиться до 10 сантиметров снега.

Коммунальные службы заранее подготовили технику и бригады, которые будут устранять последствия непогоды. Специалисты внимательно следят за состоянием дорог. После снегопада запланировано механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой.

Москвичам напомнили о правилах безопасности в непогоду: не стоит прятаться под деревьями и оставлять рядом с ними транспортные средства. Водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт, а также сменить резину на личном автомобиле.

К 5 ноября 85% территории РФ будет покрыто снегом, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Снежный покров сформируется в Северо-Западном федеральном округе, на Дальнем Востоке, в Центральном федеральном округе, а также на большей части Приволжского федерального округа.

По словам синоптика, это лишь временный покров, а процентное соотношение территорий, покрытых снегом, будет варьироваться.

