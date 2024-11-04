МЧС предупредило москвичей об отложении мокрого снега на деревьях и проводах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве может наблюдаться отложение мокрого снега на деревьях и проводах. Это явление будет сохраняться до 15:00 часов 4 ноября, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

На фоне такого прогноза в ведомстве рекомендовали автомобилистам существенно снизить скорость и нарастить дистанцию от идущих впереди машин. Кроме того, им следует отказаться от внезапных маневров, а парковать автомобиль лучше дальше от деревьев.

Вместе с тем пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями. Также москвичей призвали не оставлять детей без присмотра, оставаясь внимательными и осторожными.

В случае необходимости жители столицы могут позвонить по телефонам 101 или 112, или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Вместе с тем в понедельник, 4 октября, в Москве ожидаются облачная с прояснениями погода, снег и гололедица. Температура воздуха днем в Москве составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

