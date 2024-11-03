Температура на 4 градуса ниже нормы ожидается в столичном регионе на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 6 ноября, температура воздуха в Московской области ночью опустится до минус 8 градусов, а днем потеплеет до минус 1 – плюс 1 градуса. Такая температура почти на 4 градуса ниже нормы и характерна для начала декабря, рассказал в беседе с ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такие температурные показатели свидетельствуют о том, что погода на следующей неделе будет опережать свое климатическое развитие на месяц.

Вместе с тем в понедельник, 4 ноября, на территории столичного региона сформируется временный снежный покров. Его высота может составить 2–5 сантиметров. В этот день также прогнозируется гололедица и ветер, скорость которого достигнет 17 метров в секунду, подчеркнул Вильфанд. При этом температура воздуха в ночь на понедельник составит минус 2–3 градуса, а по области похолодает до минус 6 градусов.

Снег продолжит лежать во вторник и среду, 5 и 6 ноября. На этом фоне температура в ночь на вторник в Москве составит минус 2–4 градуса, а по области она может опуститься до минус 7 градусов.

При этом ожидать устойчивого снежного покрова преждевременно, подчеркнул Вильфанд. Это объясняется тем, что уже в четверг, 7 ноября, погода в столичном регионе начнет меняться.

"Существенных осадков не будет, возможен небольшой снег, но большинство жителей Москвы и Подмосковья его не почувствуют", – отметил эксперт.

Так, в ночь на четверг температура останется отрицательной и составит около 3 градусов ниже ноля. В дневное время воздушные массы начнут перемещаться с юго-запада, что повлечет повышение температуры до 3–4 градусов, а по области она поднимется до 6 градусов. На этом фоне снег начнет интенсивно таять.

Вместе с тем в пятницу, субботу и воскресенье, 8, 9 и 10 ноября, ночные температуры останутся положительными и будут варьироваться от 2 до 6 градусов. Днем же воздух прогреется до 4–8 градусов.

По словам Вильфанда, резкие перепады температуры прогнозируются в центре европейской части России на протяжении всего ноября. При этом средняя месячная температура будет близка к норме.