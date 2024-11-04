Аэропорты столичного региона продолжили работать штатно на фоне снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аэропорты столичного региона продолжают работать штатно на фоне снегопада, который накрыл Москву и область, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Росавиации.

Ни одно воздушное судно за прошедшие сутки не ушло на запасные аэродромы, подчеркнули представители ведомства.

При этом аэродромные службы авиагаваней оснащены всеми силами и средствами, которые необходимы для стабильной работы в условиях холодного времени года.

Прогнозируется, что осадки в виде снега продолжатся в Москве в течение всего дня 4 ноября. Городские службы проводят необходимые регламентные операции. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и станциям метро.

К настоящему времени высота снежного покрова в Москве достигла 6 сантиметров, из-за чего понедельник стал вторым 4 ноября в XXI веке по величине выпавшего снега. В Московской области снежный покров составил 2–10 сантиметров.