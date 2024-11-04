Осадки в виде снега сохранятся в Москве до конца дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Осадки в виде снега продолжатся в Москве в течение всего дня 4 ноября. Городские службы проводят необходимые регламентные операции, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Ночью и ранним утром проводились сплошное механизированное прометание с противогололедной обработкой", – говорится в сообщении.

В 10:00 специалисты приступили к очередному циклу работ. При необходимости они их повторят.

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и станциям метро.

По данным МЧС, в столице может наблюдаться отложение мокрого снега на деревьях и проводах. Это явление будет сохраняться до 15:00 часов. На фоне такого прогноза в ведомстве рекомендовали автомобилистам существенно снизить скорость и нарастить дистанцию от идущих впереди машин.

К настоящему времени высота снежного покрова в Москве достигла 6 сантиметров, из-за чего понедельник стал вторым 4 ноября в XXI веке по величине выпавшего снега. В Московской области снежный покров составил 2–10 сантиметров.

