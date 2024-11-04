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04 ноября, 12:07

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Гендиректор Московского зоопарка показала, как панда Катюша играет со снеговиком

Панда Катюша поиграла со снеговиком

телеграм-канал "Светлана Акулова"

Панда Катюша из Московского зоопарка была рада накрывшему столицу снегопаду. На фоне такой погоды ей удалось поиграть со снеговиком, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Она опубликовала в своем телеграм-канале виедо, на кадрах которого медведица в уличном вольере забирается на деревянную площадку и прыгает на снеговика со спины.

"Нападение Катюши на снеговика. Ничего милее сегодня уже не будет", – прокомментировала свою публикацию Акулова.

Панда стала самым популярным животным среди остальных обитателей Московского зоопарка у зрителей онлайн-трансляции. Они позволяют москвичам наблюдать за обитателями зоопарка в рабочие часы учреждения. Любой желающий может посмотреть за жирафом, медоедами, леопардами и другими животными. Такая возможность появилась у горожан в конце сентября.

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