Гендиректор Московского зоопарка показала, как панда Катюша играет со снеговиком

04 ноября, 12:07Общество
Она опубликовала в своем телеграм-канале виедо, на кадрах которого медведица в уличном вольере забирается на деревянную площадку и прыгает на снеговика со спины.
"Нападение Катюши на снеговика. Ничего милее сегодня уже не будет", – прокомментировала свою публикацию Акулова.
Панда стала самым популярным животным среди остальных обитателей Московского зоопарка у зрителей онлайн-трансляции. Они позволяют москвичам наблюдать за обитателями зоопарка в рабочие часы учреждения. Любой желающий может посмотреть за жирафом, медоедами, леопардами и другими животными. Такая возможность появилась у горожан в конце сентября.