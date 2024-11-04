Гендиректор Московского зоопарка показала, как панда Катюша играет со снеговиком

Панда Катюша из Московского зоопарка была рада накрывшему столицу снегопаду. На фоне такой погоды ей удалось поиграть со снеговиком, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Она опубликовала в своем телеграм-канале виедо, на кадрах которого медведица в уличном вольере забирается на деревянную площадку и прыгает на снеговика со спины.

"Нападение Катюши на снеговика. Ничего милее сегодня уже не будет", – прокомментировала свою публикацию Акулова.

Панда стала самым популярным животным среди остальных обитателей Московского зоопарка у зрителей онлайн-трансляции. Они позволяют москвичам наблюдать за обитателями зоопарка в рабочие часы учреждения. Любой желающий может посмотреть за жирафом, медоедами, леопардами и другими животными. Такая возможность появилась у горожан в конце сентября.

