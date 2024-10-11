11 октября, 22:33Город
Вес панды Катюши из Московского зоопарка достиг 47 килограммов
Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"
Вес панды Катюши из Московского зоопарка составляет уже 47 килограммов. Об этом сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.
"Морковка теперь наконец-то заслуженно заняла свое место на тренинге, как поощрение! А за что? За то, что Катюша показала вам свой вес!", – отметила она.
На видеокадрах, опубликованных Акуловой, панда сидит на весах и ест морковку.
Между тем манул Тимофей, проживающий в Московском зоопарке, продолжает по плану зажировку к зиме. Сейчас его вес составляет около 5,5 килограмма, месяц назад он весил на килограмм меньше. В рамках зажировки зоологи не только взвешивают животное, но и контролируют его рацион.
Процесс зажировки манул начал в середине сентября. С конца лета зоологи стали постепенно увеличивать рацион животного. Тимофея кормят дважды в день, размер суточной порции немного увеличился и составляет 350–400 граммов.
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