Манул Тимофей зажировался до 5,5 килограмма

Фото: телеграм-канал “Московский зоопарк”

Манул Тимофей, проживающий в Московском зоопарке, продолжает по плану зажировку к зиме. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Сейчас вес манула составляет около 5,5 килограмма, месяц назад он весил на килограмм меньше. В рамках зажировки зоологи не только взвешивают животное, но и контролируют его рацион.

Также в зоопарке отметили, что манул становится все более пушистым к зиме. До середины октября посетители могут увидеть его прогуливающемся по вольеру в течение дня, так как уже во второй половине ноября Тимофей будет выходить на улицу лишь на короткие перебежки и, предположительно, в ночное время суток.

Процесс зажировки манул начал в середине сентября. С конца лета зоологи стали постепенно увеличивать рацион животного. Тимофея кормят дважды в день, размер суточной порции немного увеличился и составляет 350–400 граммов.

К зиме вес манула может приблизиться к 7 килограммам. При этом если летом эти животные имеют темно-серый окрас, то к зиме шерсть становится более густой и светло-серой с рыжими боками.

Наблюдать за процессом зажировки Тимофея можно онлайн – в Московском зоопарке установили камеры с трансляцией из уличных и внутренних вольеров. Помимо Тимофея, пользователи могут онлайн наблюдать за пандами Жуи, Диндин и Катюшей, карликовым бегемотом Ксюшей, слонами, гориллами, капибарами, семейством орангутанов, рысей, сурикатов, медоедов и другими животными.