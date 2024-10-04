Ежи в Москве начали готовиться к зимней спячке

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Московские ежи начали готовиться к зимней спячке, до наступления холодов животным необходимо нарастить вес и спрятаться в укрытие, передается пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Эксперты ведомства пояснили, что ежи должны довести свой вес примерно до 750 граммов, чтобы залечь до весны. Тогда они смогут пережить долгие холодные месяцы.

"Ежи с удовольствием поедают жуков, дождевых червей, охотно употребляют слизней, улиток и даже мышей. Ежи – настоящие хищники", – подчеркнули в ведомстве, развеяв миф о том, что они едят яблоки.

В департаменте также призвали не подкармливать животных, уточнив, что это не имеет никакого смысла, и добавили, что ежам запрещено пить молоко. Также горожан попросили не забирать их домой, так как, если подержать ежа в помещении, а потом выпустить на улицу на холод, это может ему навредить.

"Если же ему не мешать, он спокойно употребит необходимый объем пищи, нарастит жирок и заляжет зимовать до апреля", – отметили в пресс-службе.

Эксперты пояснили, что в состоянии зимнего сна температура тела у ежа опускается до 2 градусов, сердцебиение замедляется, обмен веществ затормаживается. Однако в любое время активности ежей необходимо помнить, что это дикий зверь, его лучше не беспокоить, не брать на руки, не пытаться погладить, а также избегать укола иголками и укусов.

"Как любое животное, он может быть переносчиком инфекций, даже если с виду здоров. Если гуляете с собакой, держите ее на поводке. Она может напасть на ежа, а сама пораниться", – порекомендовали в ведомстве.

При этом, если ежа заметили спящим на открытой поверхности, нужно обратиться на горячую линию Единой справочной службы правительства Москвы по телефону 8 (495) 777⁠-77⁠-77.

Между тем Москву не покинули перелетные птицы из-за аномально теплой осени. Теперь сроки их миграции сдвинулись примерно на неделю. Первыми столицу перед осенне-зимним периодом покидают птицы-охотники.

Так, черный стриж, славки, соловьи и камышевки улетают на юг в августе. Они питаются насекомыми, которые летают в воздухе, а в конце лета их активность снижается. В сентябре улетели кукушки, речные крачки, деревенские ласточки, мухоловки-пеструшки, сорокопуты-жуланы и варакушки.