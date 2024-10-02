"Лосиный остров" призвал не подкармливать диких животных

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Специалисты "Лосиного острова" призвали не подкармливать диких животных, сообщает национальный парк в своем телеграм-канале.

В период сбора урожая и заготовок на дачных участках сотрудники парка попросили не оставлять овощи и фрукты вблизи границ парка.

"Это может негативно сказаться на здоровье диких животных, нанести вред окружающей среде и причинить беспокойство людям, которые живут рядом", – подчеркнули в пресс-службе "Лосиного острова".

Животные могут привыкнуть к легкой добыче и возвращаться на подкормочные площадки. Они должны самостоятельно находить пищу в естественной среде. Подкормка может обернуться опасными последствиям для людей.

Ранее Московский зоопарк сообщил, что с 2 по 16 октября вольер с японскими макаками будет закрыт в связи с техническими работами. Животные временно будут размещены во внутреннем вольере. К экспозиционному вольеру, который находится рядом с пешеходным мостом со Старой территории на Новую, доступ будет закрыт.