Вольер японских макак будет закрыт в Московском зоопарке с 2 по 16 октября

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В связи с техническими работами вольер с японскими макакам в Московском зоопарке будет закрыт с 2 по 16 октября, сообщила пресс-служба зоосада в своем телеграм-канале.

Животные временно будут размещены во внутреннем вольере. К экспозиционному вольеру, который находится рядом с пешеходным мостом со Старой территории на Новую, доступ будет закрыт.

Между тем с 1 октября Московский зоопарк изменил режим работы. Зоопарк можно посетить с 08:00 до 19:00, а терминалы и дежурные кассы на главном входе и входе у станции метро "Баррикадная" (Большая Грузинская улица, дом 8, строение 3. – Прим. ред.) будут работать до 18:00. При этом вход у Детского зоопарка (Большая Грузинская улица, дом 8, строение 43. – Прим. ред.) будет открыт с 09:00 до 18:00.