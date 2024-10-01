Полиция расследует похищение двух кенгурят из зоопарка под Калугой

Фото: vk.com/birdsparkru

Двух кенгурят похитили из зоопарка под Калугой, полиция расследует уголовное дело о краже. Информация о происшествии опубликована в телеграм-канале регионального главка МВД.

"30 сентября в отдел полиции в Жуковском районе поступило сообщение о хищении с территории парка двух кенгурят. <...> Ущерб устанавливается", – отмечается в публикации.

В свою очередь, представители зоопарка в беседе с РИА Новости уточнили, что детенышей похитили в ночь на 30 сентября.

Ранее стало известно о краже кенгуру по имени Крош из ярославского зоопарка. Животное пропало в ночь на 27 сентября. По словам представителей зоопарка, самостоятельно кенгуру не смог бы вылезти из вольера. Согласно неофициальным данным, в момент хищения в зоопарке не работали камеры. В свою очередь, региональное УМВД РФ возбудило дело по статье "Кража с незаконным проникновением".