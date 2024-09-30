Неизвестные украли кенгуру Кроша из зоопарка в Ярославле

Неизвестные украли кенгуру по имени Крош из ярославского зоопарка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Дело возбуждено по статье "Кража с незаконным проникновением". Злоумышленникам, совершившим данное преступление, грозит до 5 лет лишения свободы.

Кенгуренок Крош пропал в ночь на 27 сентября. Представители зоопарка считают, что самостоятельно животное не смогло бы вылезти из вольера. По неофициальным данным, в момент хищения в зоопарке не работали камеры.

В конце июня белый олень по кличке Афоня сбежал с зоофермы в Подмосковье, испугавшись грозы. Животное видели в районе Дмитровского шоссе рядом с выездом на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД).

