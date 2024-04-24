Пять напуганных лошадей дворцовой кавалерии разбежались по Лондону

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Пять лошадей королевской конной гвардии сбросили с себя гвардейцев и разбежались по Лондону, пишет Telegraph.

Инцидент произошел во время ежедневных утренних учений. Животные разбежались по кварталам вокруг Букингемского дворца. Одна из лошадей врезалась в автобус с туристами и разбила лобовое стекло. В результате пострадали минимум 5 человек, уточнили журналисты.

Как указали военные источники в беседе с изданием, испуг животных удивителен, так как гвардейские лошади обучены и привыкли к скоплениям людей и шуму городского транспорта.

Как подчеркнул командир конного полка дворцовой кавалерии подполковник Мэтт Вудворд, происшествие случилось лишь с небольшой группой лошадей. По его словам, они испугались шума из-за строительных работ, которые начались на тихой стороне дороги в Белгравия.

"Стройматериалы были сброшены с высоты прямо рядом с ними. Из-за шока все лошади бросились вперед и сбросили некоторых наездников", – добавил он в видеообращении, опубликованном на странице британских сухопутных войск в соцсети X.

Такое, по его данным, происходит очень редко. Позднее в местной полиции сообщили, что все сбежавшие лошади были пойманы.

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