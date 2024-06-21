Белый олень сбежал с зоофермы в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Белый олень по кличке Афоня сбежал с зоофермы в Подмосковье, испугавшись грозы, передает Москва 24 в своем телеграм-канале.

Около 14:30 по московскому времени животное видели в районе Дмитровского шоссе рядом с выездом на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД).

Сейчас руководство зоофермы прочесывает окрестности. Они уточнили, что олень мог затаиться, а заявить о себе сможет, только если на него нападут оводы.

В марте из вольера в зоопарке "Планета обезьян" на Калужском шоссе в столице сбежал орангутан, однако сотрудники быстро вернули примата в клетку.

До этого в подмосковном Подольске обнаружили мальтийскую болонку по кличке Сахарок. Собака полтора года выживала в лесу. По словам зоозащитника Игоря Айрапетяна, животное пропало в августе 2022 года, его нашел домашний алабай в яме возле ворот одного СНТ в начале февраля.

При этом состояние болонки он оценил как средней тяжести, "со всеми перспективами на позитивный исход". У Сахарка выявили дистрофию и проблемы с желудком. Айрапетян назвал чудом тот факт, что собака выжила спустя такое длительное время на улице.

