Потерявшаяся собака на ВДНХ вернулась к хозяйке

Фото: телеграм-канал "ВДНХ"

На территории ВДНХ потерялась собака, однако хозяйка питомца быстро нашлась. Об этом сообщается в телеграм-канале выставки.

Сотрудники ВДНХ приютили животное. Позже выяснилось, что собака добралась до территории выставки из Королева.

"Вот такой масштаб у выставки-форума, даже домашние питомцы приходят посмотреть. История закончилась хорошо – собакен уже дома в надежных и любящих его руках", – говорится в сообщении.

Ранее мужчина потерял собаку. Это произошло в момент, когда он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, покинул электричку на станции Красный Строитель. Спустя некоторое время животное обнаружили в электропоезде на станции в Серпухове. После этого Арчи покинул вагон и остался на улице.

Потерявшуюся собаку подобрали супруги. Они испугались, что животное может замерзнуть на улице, и забрали его к себе домой. В итоге Арчи некоторое время находился в деревне Сандарово городского округа Чехов.

Найти той-терьера удалось благодаря помощи сотрудников транспортной полиции по Центральному федеральному округу. Они установили все подробности произошедшего и помогли хозяину воссоединиться с питомцем.

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