В ЦППК опровергли информацию о высаженном на станции Красный Строитель той-терьере

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пассажир, вышедший из электрички на станции Красный Строитель, покинул ее вместе с собакой по кличке Арчи. Она самостоятельно вернулась в поезд и не была высажена сотрудниками ЦППК, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе компании.

Там рассказали, что вечером 16 января к машинисту электропоезда, следовавшего до Чехова, обратились пассажиры, взволнованные поведением мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он провоцировал их на конфликт и создавал потенциально опасную ситуацию. Вместе с мужчиной была маленькая черная собака.

"На станции Красный Строитель мужчина покинул поезд вместе с собакой. Поскольку, вопреки правилам провоза животных в общественном транспорте, питомец был не на поводке, то смог самостоятельно беспрепятственно и незаметно для кого-либо в тамбуре вернуться в поезд через другую дверь – в то время как хозяин остался на платформе", – заявили в компании.

Собаку обнаружил под одним из сидений работник транспортной безопасности. На ней не было ошейника и адресника. Как заявили в ЦППК, животное самостоятельно покинуло электричку на станции Чехов.

В компании напомнили, что в перечень обязанностей сотрудников транспортной безопасности не входит работа с животными. Более того, там рассказали, что не все станции оборудованы турникетами, из-за чего бездомные животные иногда забегают в вагоны вместе с пассажирами, чтобы погреться.

"Мы убедительно просим владельцев животных внимательнее относиться к своим домашним любимцам, а также соблюдать правила перевозки домашних животных в пригородных поездах", – заявили в пресс-службе.

В заключение в компании добавили, что планируют сотрудничать с волонтерскими организациями, которые заинтересованы в поиске дома для животных, проживающих на улице.

Сотрудников ЦППК предупредили о потерявшейся собаке Арчи, а они обещали при его обнаружении сразу же передать информацию владельцу.

Ранее в РЖД заявили о планах персонифицировать перевозку животных в поездах дальнего следования. Необходимость меры объяснили тем, чтобы отчетливо понимать, кого компания будет перевозить. Информация о перевозимом в поезде животном теперь будет отображаться в мобильном устройстве проводника.



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