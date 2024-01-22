Выжившую среди спрессованных отходов в Санкт-Петербурге собаку назвали Счастливчиком

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Йоркширского терьера, которому удалось выжить в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, назвали Счастливчиком. Об этом заявила компания "Первый Спецтранс" в своем телеграм-канале.

По информации компании, 20 января на мусорообрабатывающем предприятии в Обухове в привезенных со всего города отходах был обнаружен йоркширский терьер.

"Водитель грейфера, который загружал отходы в измельчитель, увидел, что в горе отходов что-то шевелится – оказалось, собака!" – сказано в сообщении.

Йоркширского терьера пока оставили на заводе, где предоставляют собаке все самое необходимое – еду, одежду и прогулки. Также в организации уточнили, что в ближайшее время доставят животное в ветклинику для проверки здоровья.

При этом в компании заявили, что сейчас занимаются поиском хозяев для терьера и желающих забрать собаку к себе уже много. Например, с просьбой приютить к себе животное выступили работники городских телеканалов и сами сотрудники предприятия.

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