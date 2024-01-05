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05 января, 09:30

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Столичные спасатели дважды вытаскивали кота из электрощита

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Бездомный кот залез в электрощиток на Шипиловской улице, чтобы согреться. Однако он запутался в проводах и не смог выбраться самостоятельно. На помощь к животному пришли жители подъезда, которые вызвали бригаду спасателей.

Им удалось вызволить кота, но спустя день история произошла вновь. Во второй раз спасатели не только достали запутавшееся животное, но и забрали его к себе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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