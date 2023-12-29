Ветеринар рассказал, чем опасны для животных новогодние елка и украшения

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Елка и новогодние украшения могут нанести вред домашним животным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-хирурга Константина Еремеева.

Так, по его словам, когда домашнее животное видит блестящую игрушку, то у него активизируется охотничий инстинкт, который может привести к тому, что питомец случайно проглотит мишуру, например, и порежет внутренние стенки желудка. Кроме того, украшения могут спутаться в организме животного и спровоцировать непроходимость в пищеводе, желудке или кишечнике.

Некоторые домашние животные могут даже погрызть стеклянные игрушки или гирлянду, уточнил врач. В первом случае питомец может повредить ротовую полость, а во втором – удариться током.

"У щенков есть период познавания мира, когда они пробуют на зуб все предметы подряд. А иногда причиной такого поведения становятся хронические заболевания ЖКТ или психоэмоциональные проблемы, например, когда собака не вырабатывает свою энергию", – объяснил ветеринар.

Также эксперт предупредил, что в случае проглатывания питомцем еловых веток, слизистые ротовой полости могут повредиться. Однако, по его словам, еловые ветки, возможно, выведутся после естественным путем.

При этом, как утверждает Еремеев, некоторые пытаются самостоятельно помочь питомцу: тянут мишуру, торчащую из заднего прохода, или же дают животным вазелиновое масло для ускорения процесса выведения предмета из организма. Однако, по словам врача, таким образом можно навредить собаке или кошке.

"Если животное будет сопротивляться и средство случайно попадет в легкие, есть риск развития пневмонии: масло не всасывается в легких и как пленка перекрывает кислород", – объяснил ветеринар.

Кроме того, специалист посоветовал не кормить питомца, чтобы вывести инородное тело из организма. Если животному будет нужна помощь, то врачу придется потратить время на промывание желудка перед выполнением основной процедуры.

В ситуациях с повреждением ротовой полости, можно попробовать осторожно вытащить застрявшие осколки или иголки пинцетом, добавил эксперт. При этом, если питомец не сопротивляется, то можно попытаться орошить слизистую рта "Мирамистином" или "Хлоргексидином" с помощью шприца.

Однако, если осколки попали внутрь организма, то лучше обратиться за помощью к ветеринару. Еремеев подчеркнул, что в случае долгого нахождения предмета в пищеводе животного, риск серьезно повредить слизистую желудка значительно увеличивается.

"Позаботьтесь о безопасности новогодних украшений для питомца и если вы замечали за ним излишний интерес к несъедобным предметам, постарайтесь исправить это вместе с врачом, кинологом, зоопсихологом", – заключил специалист.

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