Москвичам рассказали, как обезопасить питомцев в новогодние выходные

Если в доме есть кошка или собака, ветеринары советуют отказаться от стеклянных шаров и блестящего дождика. Провода освещения следует надежно спрятать, а саму конструкцию закрепить.

Кроме того, крайне нежелательно кормить четвероногих любимцев едой с новогоднего стола. Особенно вредными считаются виноград в любом виде и шоколад, а также различные острые приправы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.