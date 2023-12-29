Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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29 декабря, 07:15

Общество

Москвичам рассказали, как обезопасить питомцев в новогодние выходные

Москвичам рассказали, как обезопасить питомцев в новогодние выходные

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Если в доме есть кошка или собака, ветеринары советуют отказаться от стеклянных шаров и блестящего дождика. Провода освещения следует надежно спрятать, а саму конструкцию закрепить.

Кроме того, крайне нежелательно кормить четвероногих любимцев едой с новогоднего стола. Особенно вредными считаются виноград в любом виде и шоколад, а также различные острые приправы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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