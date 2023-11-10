Эксперт рассказал, как вести себя при встрече с дикими кабанами

В Сети разлетелось видео, как стадо диких кабанов вышло из леса и навело шороху в подмосковных Мытищах. Животные разгуливали по дворам и проезжей части, совершенно ничего не опасаясь. Разбираемся, что делать при встрече с такими "гостями" и насколько такое соседство опасно для человека.

Ночной перекус

Видео, на котором более десятка диких кабанов гуляют по подмосковным Мытищам, появилось в Сети вечером 9 ноября. Особенно животных привлекли мусорные баки, в которых они попытались отыскать себе пропитание. Часть стада также спокойно прогулялась по детской площадке и проезжей части, не обращая никакого внимания на автомобили и прохожих.

Для местных жителей подобные визиты парнокопытных – нередкое явление. Например, стадо приходило к жилым домам в Мытищах в начале августа этого года. Тогда в местной администрации отметили, что причина этого явления – близость национального парка "Лосиный остров", где они обитают.

"Эти животные являются дикими и могут выходить на улицы города по разным причинам. <...> Напоминаем вам, что прямое взаимодействие опасно как для человека, так и для животного. Не прикармливайте диких животных, это может причинить им вред и привести к непоправимым последствиям для человека", – сказано в телеграм-канале администрации городского округа.

Опасные животные?

Дикие свиньи вряд ли первыми нападут на человека: их интересует корм, который легко найти около населенных пунктов. Однако все равно лучше не приближаться к ним и не пугать, рассказал Москве 24 биолог Павел Глазков.



Павел Глазков биолог Кабаны – стадные животные, поэтому, как правило, появляются большими группами и ночью. Это очень умные существа, и если они видят, что от людей не исходит агрессия, то так и будут наведываться к жилым домам.

По словам биолога, кабаны идут в город, потому что рядом с человеком проще найти корм. Диких свиней привлекают мусорные баки, а если рядом есть частные дома или дачи, то они обязательно разворотят огород и съедят урожай.

На случай встречи со стадом кабанов эксперт дал следующие рекомендации:

ни в коем случае нельзя подходить к ним, прогонять палкой и нападать. Это сильные и быстрые животные, которые в случае угрозы могут снести с ног, поломать конечности, укусить или резануть клыками;

чтобы отогнать стадо, можно на расстоянии посветить фонарем, покричать, похлопать, погреметь металлическим предметом. Если ситуация позволяет – взорвать петарду. Громкие звуки и яркий свет напугают животных, и они поспешат убежать;

если кабаны постоянно захаживают на дачный участок, нужно поставить электропастуха – ограждение из проволоки под напряжением;

при постоянных выходах кабанов в населенный пункт необходимо обратиться в местное природоохранное ведомство. Инспекторы проведут экспертизу и решат, что делать с дикими животными.

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Глазков также напомнил, что кабаны – переносчики различных заболеваний, среди которых трихинеллез, африканская чума и бешенство. Однако на этот счет не стоит беспокоиться: тот же трихинеллез передается только при употреблении зараженного мяса, а африканская чума не представляет опасности для человека. Более того, около городов, и уж тем более в национальных парках, проходит регулярная профилактика животных от бешенства, заключил эксперт.