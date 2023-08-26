Главное – не паниковать: что делать, если в квартиру залетела летучая мышь

26 августа во всем мире отмечается Ночь летучих мышей. В последнее время они же все чаще залетают в квартиры жителей столичного региона. Москва 24 выяснила у зоолога, что делать, если в дом нагрянул такой гость.



Пришлось вызывать спасателей

К концу лета в Сети начали все чаще появляться новости о случайно попадающих в дома летучих мышах. Например, одна из них в середине августа залетела в квартиру в подмосковном Солнечногорске. Жильцам пришлось вызвать спасателей, которые аккуратно поймали и выпустили рукокрылое.

Буквально через неделю похожий случай произошел в районе Южного Бутова. Правда, тогда хозяину квартиры удалось самостоятельно отправить "гостью" на волю. А вот жители другого района тоже на днях обращались за помощью к специалистам: сотрудники поисково-спасательного отряда "СпасРезерв" вызволяли на свободу летучую мышь в Измайлове.

После всех этих случаев в Мосприроде напомнили: молодые и неопытные летучие мыши действительно могут случайно залететь на балкон или в окно. Чтобы этого не допустить, можно поставить москитные сетки.

Без рук и угощений

Залетевшую в квартиру летучую мышь ни в коем случае нельзя ловить на лету, сбивать шваброй или тряпкой, а также подкармливать и поить водой. Об этом Москве 24 рассказала зоолог, волонтер центра реабилитации рукокрылых Московского зоопарка Мария Синькова.

По ее словам, частые случаи попадания этих животных в столичные квартиры вполне объяснимы. Все лето у них шел сезон размножения, материнские колонии заселялись в безопасные места – в том числе на чердаки многоэтажек. И сейчас неопытные молодые особи залетают в квартиры, магазины, подъезды.

Если непрошеный гость оказался у вас дома, главное – не паниковать.





Мария Синькова зоолог, волонтер центра реабилитации рукокрылых Люди часто боятся летучих мышей, вокруг них витает огромное количество мифов. Однако виды, которые обитают в средней полосе РФ, не переносят СOVID-19 и другие опасные заболевания. Максимум, что может сделать мышь, – случайно врезаться в человека.

Первым делом необходимо изолировать помещение, куда попало рукокрылое, и убрать оттуда домашних животных. Нельзя сбивать летучую мышь тряпками, швабрами на пол или хватать на лету: нужно дождаться, пока она сама сядет, например на стену.

"Она обязательно постарается найти какую-то щель, но, зная это, нельзя допустить, чтобы животное куда-то забилось. Поэтому, как только оно приземлилось, накройте его картонной коробкой и затем закройте крышкой или плотным листом бумаги. Предварительно положите туда тряпочку и сделайте отверстия для вентиляции", – объяснила зоолог.

Затем уже стоит позвонить волонтерам, которые подскажут, что делать дальше: отпустить мышь, если нет травм, или отправить в центр реабилитации.

Если по какой-то причине нет возможности сразу отдать или отпустить животное и оно какое-то время находится дома, то ни в коем случае нельзя кормить его – мясом, молоком, детским питанием, овощами, фруктами, кормом для рыбок. Все это летучая мышь просто не переварит.

У них есть жировой запас, и они прекрасно обойдутся какое-то время без пищи, заключила эксперт.