Москвичам рассказали, как избежать соседства с дикими лисами

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Чтобы рядом с вами не поселились лисы, нужно регулярно вывозить мусор и не складировать пищевые отходы. Также важно огородить территорию и регулярно ее осматривать. Об этом в своем телеграм-канале рассказало Городское хозяйство Москвы.

"Весной рыжие гости перебираются в город в поисках пропитания и укромных мест для выведения потомства. Выбирают территории социальных учреждений или частных домов, обустраиваясь в подвалах или под верандами", – сказано в сообщении.

Эксперты напомнили, что не стоит пытаться прикормить дикое животное или приручить его. Хоть лис в Москве и вакцинируют от бешенства, они могут переносить другие опасные для человека и домашних питомцев заболевания, добавили они.

Также в Городском хозяйстве поделились, что если вы увидели дикое животное в жилом секторе, нужно звонить по телефону Единой справочной службы 8-495-777-77-77.

Специалисты рассказали, что ранее лису с лисятами заметили на территории бывшего детского сада на юго-западе Москвы. Об этом сообщили горожане.

До этого биолог Павел Глазков заявил, что при встрече с лосем не следует привлекать к себе внимание, чтобы не спровоцировать нападение животного. Чтобы защититься от нападения лося, можно спрятаться за толстым стволом дерева, продолжил эксперт.

Также сообщалось, что в столице вышли из зимней спячки летучие мыши двухцветный кожан и лесной нетопырь, занесенные в Красную книгу Москвы. Отмечается, что опасаться летучих мышей не нужно, однако и не стоит подходить к ним самостоятельно и пытаться брать их в руки. Дело в том, что это очень хрупкие животные. В Москве самые крупные особи не превышают 6,5 сантиметров в длину.