Биолог рассказал, как действовать при встрече с лосем

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

При встрече с лосем не следует привлекать к себе внимание, чтобы не спровоцировать нападение животного. Об этом Москве 24 рассказал биолог Павел Глазков.

Ранее в телеграм-каналах появился ролик из подмосковной Балашихи, где местные жители заметили двух лосей. Животные стояли прямо на дороге. Вокруг них собралась целая группа людей. Один из участников видео начал провоцировать лося. В ответ животное попыталось его догнать.

"Если вдруг вы увидели лосей, ни в коем случае к ним не приближайтесь. Есть соблазн поближе подойти, сфотографировать, но лучше этого не делать. Потому что лось может сначала не проявлять агрессию, а потом резко наброситься. У него прыжки очень высокие и длинные. Удар копытом смертельный для человека", – предупредил биолог.





Павел Глазков биолог Признак, что лось нападает на вас, – это прижатые уши и поднятая холка. Если вы увидите, что лось подходит и уши прижал – все, это будет нападение.

Чтобы защититься от нападения лося, можно спрятаться за толстым стволом дерева, продолжает эксперт. "Нужно ходить вокруг ствола, скрываясь от животного. Лось несколько раз сделает неудачную попытку нападения и уйдет от вас", – отметил Глазков.

Если пространство открытое и спрятаться от животного негде, можно снять куртку и поднять ее над головой на вытянутых руках. Также подойдут палка или корзина. "Таким образом мы визуально увеличиваемся в размере. И это тоже останавливает животное от падения. Это, кстати, способ защиты не только от лосей, но и от медведей, кабанов", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что летучие мыши, обитающие в столице, вышли из зимней спячки. Как правило, их пробуждение приходится именно на май, поскольку на улице становится достаточно тепло. Кроме того, в последнем месяце весны появляется в нужном количестве кормовая база для рукокрылых. Отмечается, что москвичам не нужно их бояться. При этом лучше не приближаться к летучим мышам и тем более не ловить рукокрылых. Они являются очень хрупкими и в столице относятся к охраняемым животным.

