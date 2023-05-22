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18:37

Общество

Биолог рассказал, как действовать при встрече с лосем

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

При встрече с лосем не следует привлекать к себе внимание, чтобы не спровоцировать нападение животного. Об этом Москве 24 рассказал биолог Павел Глазков.

Ранее в телеграм-каналах появился ролик из подмосковной Балашихи, где местные жители заметили двух лосей. Животные стояли прямо на дороге. Вокруг них собралась целая группа людей. Один из участников видео начал провоцировать лося. В ответ животное попыталось его догнать.

"Если вдруг вы увидели лосей, ни в коем случае к ним не приближайтесь. Есть соблазн поближе подойти, сфотографировать, но лучше этого не делать. Потому что лось может сначала не проявлять агрессию, а потом резко наброситься. У него прыжки очень высокие и длинные. Удар копытом смертельный для человека", – предупредил биолог.

Признак, что лось нападает на вас, – это прижатые уши и поднятая холка. Если вы увидите, что лось подходит и уши прижал – все, это будет нападение.
Павел Глазков
биолог

Чтобы защититься от нападения лося, можно спрятаться за толстым стволом дерева, продолжает эксперт. "Нужно ходить вокруг ствола, скрываясь от животного. Лось несколько раз сделает неудачную попытку нападения и уйдет от вас", – отметил Глазков.

Если пространство открытое и спрятаться от животного негде, можно снять куртку и поднять ее над головой на вытянутых руках. Также подойдут палка или корзина. "Таким образом мы визуально увеличиваемся в размере. И это тоже останавливает животное от падения. Это, кстати, способ защиты не только от лосей, но и от медведей, кабанов", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что летучие мыши, обитающие в столице, вышли из зимней спячки. Как правило, их пробуждение приходится именно на май, поскольку на улице становится достаточно тепло. Кроме того, в последнем месяце весны появляется в нужном количестве кормовая база для рукокрылых. Отмечается, что москвичам не нужно их бояться. При этом лучше не приближаться к летучим мышам и тем более не ловить рукокрылых. Они являются очень хрупкими и в столице относятся к охраняемым животным.

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