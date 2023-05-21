Летучие мыши проснулись в Москве после зимней спячки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Мосприрода

В столице вышли из зимней спячки летучие мыши двухцветный кожан и лесной нетопырь, занесенные в Красную книгу Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

"В Москве летучие мыши пробуждаются, как правило, в мае. В это время становится тепло и появляется достаточно кормовой базы. На зиму они прячутся в укромные места, <...> впадают в зимнюю спячку обычно на 6–8 месяцев", – говорится в сообщении.

Всего в столице встречается шесть видов летучих мышей. Помимо двухцветного кожана и лесного нетопыря, это еще обыкновенный ушан, рыжая вечерница, водяная ночница и ночница Брандта.

Отмечается, что опасаться летучих мышей не нужно, однако и не стоит подходить к ним самостоятельно и пытаться брать их в руки. Дело в том, что это очень хрупкие животные. В Москве самые крупные особи не превышают 6,5 сантиметров в длину.

Ранее сообщалось, что в Москве 22 мая начнется учет водоплавающих птиц. Он продлится до 31 августа. В подсчете пернатых примут участие как представители общественных организаций и волонтеры, так и школьники.

