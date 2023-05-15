Почти 30 новых площадок для собак появится в Москве этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

27 новых площадок для выгула собак откроют в столице этим летом в рамках проекта "Питомцы в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что все площадки были спроектированы с учетом мнений горожан и специалистов. На них оборудуют современные экологичные тренажеры для питомцев, в числе которых тоннель, слалом и другие. Для хозяев предусмотрят лавочки.

За последние два года в городе открыли 33 площадки для собак. Новые зоны появятся этим летом в девяти округах Москвы, больше всего – на востоке города.

Ранее, в апреле, в Москве на базе Станции по борьбе с болезнями животных ВАО и ЮВАО заработал круглосуточный стационар. Он необходим для наблюдения за домашними животными во время реабилитации и послеоперационного восстановления. Кроме того, там будут оказывать питомцам экстренную помощь.

