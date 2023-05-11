Московский производитель втрое увеличил поставки изделий для чипирования животных

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Столичный производитель RFID-продукции втрое увеличил поставки изделий для чипирования домашних животных, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, процедура чипирования питомцев востребована среди москвичей. С ее помощью можно не только найти потерявшееся животное и вернуть его хозяевам, но и доказать право собственности и предотвратить его подмену.

Овчинский обратил внимание, что спрос на эту услугу вырастает в весенне-летний период, поскольку многие уезжают из города вместе со своими животными.

Московская компания ISBC готова покрыть растущий спрос. В первом квартале текущего года она увеличила продажи изделий для подкожного чипирования домашних животных на 190% по сравнению тем же периодом 2022 года.

Вся продукция проходит двухфакторную проверку, полностью исключающую брак. Каждый RFID-микрочип поставляется в индивидуальной упаковке и может быть использован в течение пяти лет. Он подходит для чипирования животных всех видов.

Завод компании расположен в Зеленограде. На его базе работают исследовательские лаборатории, R&D-центр и четыре высокотехнологичных производства, укомплектованных современным оборудованием.

Ранее директор Альянса защитников животных по Московской области Юлия Рубцова сообщила, что чипирование может оказать помощь в поиске животных, таким образом получится установить хозяина собаки и привлечь его к ответственности.

С 1 марта в силу вступили новые правила обращения с бездомными животными. Регионам направили методические указания о том, как избежать нападения собак на человека.

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