В Альянсе защитников животных назвали плюсы чипирования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чипирование может оказать помощь в поиске животных, таким образом получится установить хозяина собаки и привлечь его к ответственности. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на директора Альянса защитников животных по Московской области Юлию Рубцову.

"Чипирование – это невредно, но многие люди думают, что так подвергают животное опасности. По факту это маленький кусочек метала с кодом, который прослеживается на определенном приборе. Он будет находиться под кожей, а не под мышцами или сухожилиями", – заключила Рубцова.

С 1 марта в силу вступят новые правила обращения с бездомными животными. Регионам будут направлены методические указания о том, как избежать нападения собак на человека.

"Сейчас все действия регулируются федеральной программой по отлову, стерилизации, вакцинации и возврату в место обитания животных. Единственный город, где нет возврата, – это Москва. Здесь остаются животные в приютах", – указала она.

Согласно новому документу, бездомное животное может представлять угрозу, если находится в местах массового скопления людей и показывает агрессию.

Ранее говорилось, что в Москве откроют почти две тысячи специальных пунктов вакцинации животных от бешенства в 2023 году. Вакцинировать свое животное можно на бесплатной основе. Специальные места есть по всему городу, а в теплое время года часть из них открывается рядом с площадками для выгула.

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